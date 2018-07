Al via i controlli su 350 case Atc: «Poi traslocheremo le famiglie»

Inizieranno lunedì i primi controlli in corso Racconigi 25, con dei fori nei pannelli dei controsoffitti per monitorare volte e tubazioni e capire se potranno esserci altre perdite. Gli stabili, risalenti agli anni ’20, sono stati ristrutturati nel ’78 con ascensori e riscaldamento centralizzato, ma proprio quest’ultimo intervento ha generato gli attuali problemi con l’appesantimento dei pavimenti. Il mese scorso poi, durante i lavori per riparare una perdita i tecnici si sono accorti che la stessa aveva appesantito lo strato sottostante del pavimento, facendo parzialmente cedere il solaio. Per fare tutto – servono rifacimento delle tubazioni, alleggerimento dei pavimenti e consolidamento dei solai esistenti – ci vorranno 17mila euro ad appartamento, per un totale di 6 milioni. Ad oggi, su 300 famiglie, sono sette quelle evacuate e tranne una che alloggia da parenti, le altre vivono in albergo o in altre sistemazioni. Ma per molte il disagio è forte.

Su tutte Carmen, a cui è crollato il soffitto del bagno a febbraio, fortunatamente senza conseguenze per lei. «Ero fuori dall’alloggio, altrimenti ora non sarei qui». Oggi Carmen, 55enne invalida, è al Sharing di via Ribordone, a Pietra Alta. E dopo cinque mesi, le difficoltà iniziano a farsi sentire, al punto che sta pensando di chiedere i danni. «Qui non c’è nulla, siamo fuori città. E io devo fare accertamenti periodici alle Molinette, viaggiando ore e spendendo tanti soldi. Sono stata contattata per delle nuove case, ma erano in posti troppo scomodi per me». Atc, dal canto suo, fa sapere che sta facendo di tutto per ridurre al minimo il disagio: «La scorsa settimana le abbiamo proposto due appartamenti in zone vicine a dove risiedeva prima, che potrà visitare a breve. Non appena avrà scelto la sua nuova destinazione, provvederemo al trasloco».