Sony ha dato il via ai Days of Play 2019: dal 7 al 17 giugno, undici giornate ricche di imperdibili offerte, dedicate agli utenti PlayStation.

Protagonista di questa edizione 2019 la PlayStation 4 in Edizione Limitata Days of Play da 1 TB che vanta una colorazione Steel Black, le icone PlayStation argentate in rilievo sulla superficie superiore e un controller wireless DualShock 4 abbinato. L’esclusivo modello è disponibile al prezzo promozionale consigliato al pubblico di € 299,99.

Tra le tante offerte, valide per l’intera durata dei Days of Play, gli utenti potranno scegliere anche i seguenti prodotti e contenuti:

PlayStation 4 500GB al prezzo consigliato di € 249,99.

Bundle per PlayStation VR: PS VR Starter Pack al prezzo consigliato di € 199,99 ; PS VR Mega Pack al prezzo consigliato di € 229,99 .

Controller wireless DualShock 4 e DualShock 4 Limited Edition al prezzo consigliato di € 39,99.

Gold Headset al prezzo consigliato di € 59,99 .

. Platinum Headset al prezzo consigliato di € 149,99.

Una vasta selezione di giochi in esclusiva PS4 e PS VR, tra cui:

Days Gone al prezzo consigliato di € 49,99 ; God of War al prezzo consigliato di € 29,99 ; Marvel’s Spider-Man al prezzo consigliato di € 29,99 ; Astrobot: Rescue Mission al prezzo consigliato di € 29.99 . Giochi PlayStation Hits al prezzo consigliato di € 14,99 .



I servizi in abbonamento targati PlayStation: