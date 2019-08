Via al grande esodo tra frane e cantieri: oggi “bollino nero”

Quattro famiglie su 10 in partenza verso il mare: per chi sceglie le vette attenzione a Quincinetto

IN VACANZA. I “lavori in corso” sulle autostrade sono 28

Le città chiudono per ferie e i piemontesi partono. Questo sarà il fine settimana più caldo per l’esodo estivo che precede il ferragosto. Secondo un’indagine Coldiretti Ixè più di 4 italiani su 10 non si faranno spaventare dalle code e dai tanti cantieri in autostrada pur di consentirsi la tanto meritata vacanza.

Sono quasi 24 milioni gli italiani che scelgono per le vacanze il mese di agosto che è il più affollato lungo le strade e nei luoghi di villeggiatura. Giornata di fuoco oggi sulle autostrade dirette verso le località di vacanza: alla mattina il bollino sarà nero e al pomeriggio rosso.

Bollino rosso anche per la mattinata di domani 11, giallo al pomeriggio. Situazione tranquilla per lunedì 12 e martedì 13, sempre bollino verde. Una certa intensità è prevista per martedì 14, bollino giallo per tutta la giornata. Bollino verde per l’intero giorno di Ferragosto. L’86 per cento dei vacanzieri in viaggio per le vacanze resterà in Italia.

CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI