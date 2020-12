Via alla fuga verso Sud, assalto a treni e aerei: «Torno a casa a Natale»

Con una valigia arancione che è più grande di lei, Rosy si prepara a lasciare Torino per raggiungere la sua famiglia in Calabria. L’immagine di questa giovane ragazza che si aggira in mezzo alla stazione di Porta Nuova è un po’ il simbolo dell’esodo iniziato nella giornata di ieri, che porterà tanti torinesi d’adozione al sud per trascorrere le feste in famiglia.

«Parto oggi per passare il giorno di Natale con mia madre e mio padre» racconta Rosy che a Torino vive e lavora. «Ho fatto il tampone ieri, sono negativa e parto tranquilla». Tanti lavoratori quest’anno preferiscono spostarsi in macchina, mentre alcuni hanno scelto di prendere un volo in partenza da Caselle.

Lo scalo torinese non conosce le code e gli assembramenti che nella giornata di ieri sono andati in scena a Milano Malpensa, ma registra ugualmente un traffico di passeggeri maggiore rispetto al normale. Il conto alla rovescia è iniziato e tra poche ore non sarà più possibile lasciare la propria regione, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro.

