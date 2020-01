Via Baltimora, si barrica in casa e lancia mobili sulle auto in sosta: arrestato [FOTO e VIDEO]

Ha cominciato a urlare, a inveire, a lanciare oggetti e mobili sulle auto in sosta, svegliando tutto il vicinato. Alle 4 di notte alcuni residenti in via Baltimora, a Torino, hanno chiamato il 112 invocando l’intervento delle forze dell’ordine per occuparsi di un uomo in evidente stato di agitazione.

Completamente nudo, affacciato al balcone di casa sito al primo piano di uno stabile al civico 4, l’uomo – italiano, 42 anni – ha continuato a urlare e a lanciare oggetti anche all’arrivo dei carabinieri del Nucleo Radiomobile, dei vigili del fuoco e degli operatori del 118. Si è barricato in casa rifiutando in ogni modo di aprire la porta.

Un militare, visto l’atteggiamento aggressivo dell’uomo, è stato costretto a utilizzare la pistola taser per fermarlo, sparandogli al fianco destro mentre un altro carabiniere lo distraeva. Con l’ausilio dei vigili del fuoco, poi i carabinieri sono riusciti ad accedere al balcone e a immobilizzarlo.

In casa i militari hanno trovato due serre contenenti varie piante di marijuana. L’uomo è risultato gravato da alcuni precedenti penali, oltre che affetto da problemi psichiatrici. È stato trasportato all’ospedale Molinette e arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e produzione di sostanze stupefacenti. Un’auto parcheggiata sotto l’abitazione dell’uomo è stata danneggiata dal lancio degli oggetti.