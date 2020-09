Via Borgaro, scaraventa una donna a terra per rubarle il cellulare: arrestato 23enne

Per la vittima prognosi di otto giorni: il giovane non aveva ottemperato all'obbligo di lasciare il territorio nazionale

Lunedì pomeriggio gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Borgaro dove una donna aveva appena subito uno scippo. La vittima era riversa a terra, ferita in diversi punti. Ha raccontato agli operatori di essere stata aggredita alle spalle da un uomo che, dopo averla scagliata violentemente a terra, l’ha colpita con calci e pugni al volto e sul corpo. Al termine dell’aggressione, le ha sottratto il cellulare insieme a una collanina d’oro ed è fuggito.

Dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari, i poliziotti hanno cercato di risalire all’uomo grazie alla descrizione fornita da un passante e al segnale GPS attivo sul telefono della donna. Seguendone in tempo reale gli spostamenti, gli operatori hanno intercettano in via Urbino un soggetto a bordo di una bicicletta che, alla vista della Volante, tenta inizialmente di allontanarsi.

Una volta bloccato, l’uomo, un cittadino marocchino di 23 anni, è stato sottoposto a perquisizione, che ha consentito di ritrovare nella tasca del pantalone gli effetti personali della vittima, compreso il cellulare su cui appariva il messaggio di ricerca del dispositivo. In fase di accertamenti è emerso come poco prima di essere fermato, il 23enne avesse tentato di vendere la refurtiva a un suo connazionale, senza successo.

Il giovane, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina. Inoltre, è stato denunciato per lesioni e per non aver ottemperato all’obbligo di abbandonare il territorio nazionale, emesso dal Questore di Torino nel mese di febbraio. A causa delle ferite riportate, la vittima è stata dimessa con una prognosi di otto giorni.