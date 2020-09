Via Buozzi, in manette ladro seriale: prendeva di mira i clienti di una caffetteria

Questa volta non l’ha fatta franca: un 27enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, è stato colto lo scorso sabato pomeriggio da personale dello Starbucks di via Buozzi mentre, in fila indiana alla cassa, avvicinava alle spalle una cliente, non rispettando la distanza di sicurezza prevista dalle normative di prevenzione Covid, e tentava di prenderle dalla borsa degli effetti personali mentre lei era impegnata a parlare con un commesso.

Non riuscendo nel suo intento, l’uomo si è defilato con disinvoltura mettendosi in coda ad altri avventori appena sopraggiunti. Le telecamere di sorveglianza dell’esercizio, però, hanno registrato nitidamente le sue azioni. Appena cinque giorni prima, peraltro, lo stesso cittadino straniero, che anche allora non aveva consumato né acquistato alcun prodotto, si era reso responsabile del furto di un cellulare a un cliente seduto a un tavolo della caffetteria, ma si era dileguato prima di essere fermato.

Personale della Squadra Volante giunto sul posto ha effettuato accurati controlli a carico del responsabile del tentato furto, che tra l’altro risulta sottoposto alla misura della presentazione alla P.G. presso il Commissariato Barriera Nizza. Per lui sono scattate le manette per il tentato furto di sabato pomeriggio e una denuncia per il furto in trascorsa flagranza del 31 agosto 2020.