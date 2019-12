Via Cecchi, aggredito a colpi di machete: volevano tagliargli un braccio

Vittima dell'agguato, avvenuto non lontano dalla 'safe house' scoperta dalla polizia, un cittadino pakistano

Lo hanno aggredito a colpi di machete, lo hanno bloccato e accerchiato cercando di tagliargli un braccio con la pericolosa arma da taglio. È accaduto ieri sera in via Cecchi, non lontano dalla ‘safe house’ scoperta dalla polizia.

Vittima dell’aggressione, un cittadino originario del Pakistan che, secondo le prime testimonianze, pretendeva di essere portato all’estero nonostante gli arresti da parte delle forze dell’ordine.

La polizia italiana, con la collaborazione di Europol e polizia di frontiera francese, ha infatti smantellato nelle scorse ore un’associazione dedita al traffico di migranti dall’Asia ai vari paesi europei.