Via Cecchi, in ospedale con il braccio lacerato: “Mi sono ferito da solo”

È giallo sul ferimento di un pakistano di 30 anni non lontano dalla 'safe house' scoperta dalla polizia

Lo hanno aggredito a colpi di machete, lo hanno bloccato cercando di tagliargli un braccio con la pericolosa arma da taglio. Questo, almeno, hanno raccontato diversi testimoni in riferimento a un drammatico episodio accaduto ieri sera in via Cecchi.

Il ferito è un cittadino originario del Pakistan che, secondo le prime testimonianze, è stato bloccato e aggredito da alcuni connazionali non lontano dalla ‘safe house’ scoperta dalla polizia italiana con la collaborazione di Europol e polizia di frontiera francese, che hanno smantellato un’associazione dedita al traffico di migranti dall’Asia ai vari paesi europei.

Agli inquirenti il pakistano, un uomo di 30 anni che è stato poi ricoverato all’ospedale San Giovanni Bosco con ferite al braccio, ha però raccontato di essersi ferito da solo, rompendo la vetrata dell’appartamento di un amico dopo essersi ubriacato. La vicenda è al vaglio delle forze dell’ordine.