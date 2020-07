Via Cecchi, ventenne denunciato per ricettazione: bici rubate dal fratello minore

Nel corso di un servizio di controllo del territorio, personale del Commissariato Dora Vanchiglia ha fermato, nei pressi di via Cecchi, un ragazzo ventenne di nazionalità marocchina che conduceva due bici nuove di ingente valore. Il giovane non ha fornito valide spiegazioni sulla provenienza delle bici, asserendo che le stesse erano state rubate giorni prima da ragazzini che frequentano i giardini Alimonda.

Il furto, a detta del ragazzo, era avvenuto in un imprecisato cortile e suo compito era quello di recuperarle e portarle a casa come indicatogli da un non meglio precisato conoscente. Per tale ragione, il giovane è stato denunciato per ricettazione.

Le successive indagini hanno permesso di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le bici erano state rubate dall’androne di un palazzo della zona da due minorenni, uno dei quali fratello del ventenne.

Un residente dello stabile, grazie ai fotogrammi delle telecamere e al passaparola era riuscito a risalire all’autore del furto e al fratello più grande. Individuati poi i proprietari delle biciclette, questi ultimi hanno successivamente sporto denuncia in attesa della restituzione dei mezzi.