Via Chatillon, romeno ubriaco tampona due auto e si addormenta al volante

Nel sangue quantità di alcol otto volte oltre al consentito: indagato in stato di libertà

Ha tamponato con la sua auto due vetture in sosta e poi, dopo lo scontro, si è addormentato al volante: scena surreale quella che si è materializzata davanti agli occhi sbigottiti di alcuni passanti in via Chatillon, all’altezza del civico 40.

Intorno alle 14 gli agenti del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino sono stati chiamati a intervenire per un tamponamento e si sono trovati di fronte un uomo talmente inebetito dall’alcol da non riuscire a mantenersi cosciente.

I poliziotti lo hanno sottoposto all’apposito test che ha rilevato un tasso alcolico di 3,95 mh/litro, quasi otto volte oltre il massimo consentito dalla legge. Il guidatore, di nazionalità romena, è indagato in stato di libertà mentre il veicolo è stato sequestrato.