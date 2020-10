Via Cogne, operaio colpito alla testa da un’asse di legno: è in codice rosso al Cto [FOTO]

Incidente sul lavoro in via Cogne. Un operaio è stato trasportato in codice rosso al Cto dopo essere stato travolto da un’asse di legno mentre stava lavorando nel vano ascensore di uno stabile.

L’edificio in cui si è verificato l’incidente si trova al civico 36. L’asse di legno, secondo quanto riferito da alcuni testimoni, ha colpito l’operaio proprio in testa, destando immediatamente allarme.

Sul posto, oltre agli operatori del 118 che sono tempestivamente intervenuti a prestare soccorso, anche vigili del fuoco e carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.