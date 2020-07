Via crucis dei cantieri. Dal sottopasso chiuso al restyling dei binari

Contarli tutti è quasi impossibile. Sono una settantina in tutta Torino, ma una decina appena quelli impattanti. Eppure come ogni estate che si rispetti, anche in questo 2020 i cittadini dovranno convivere con i cantieri estivi. Dai lavori per le ciclabili alla manutenzione dei binari del tram fino alla posa della rete elettrica. Un elenco piuttosto lungo che non risparmierà, quasi, nessun quartiere.

Tra San Salvario e Mirafiori

Anche quest’anno i lavori estivi sono partiti in anticipo, causando non pochi disagi a pedoni, ciclisti e commercianti un po’ in tutta la città. In particolare nel quartiere San Salvario e nella zona sud della città, tra ostacoli lungo la ciclabile, restringimenti delle corsie e la perdita di posti auto. È il caso di via Nizza dove gli operai del Comune sono al lavoro nella realizzazione del proseguimento della ciclopista oltre corso Sommelier. Procedendo verso sud, continuano i lavori alla stazione della metropolitana in piazza Bengasi che sta causando notevoli disagi a residenti e commercianti.

