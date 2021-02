Via Dante di Nanni: avventori senza mascherine e niente gel igienizzante, locale chiuso per cinque giorni

Intorno alle 21 di domenica in via Dante di Nanni una pattuglia del commissariato San Paolo ha notato la presenza di tre soggetti, due avventori e un dipendente, all’interno di un esercizio commerciale regolarmente aperto. I due clienti non indossavano correttamente la mascherina, calzandola al di sotto del mento.

Gli agenti sono entrati nel locale, verificando all’ingresso la presenza dell’apposito cartello che indicava il numero uno come massimo di presenze consentite all’interno. Inoltre, veniva constatata la totale assenza di prodotti igienizzanti per le mani, come previsto dai protocolli vigenti.

Gli avventori e il dipendente sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni atte a contenere la diffusione del Covid-19, mentre al titolare è stata intimata la chiusura provvisoria del locale per cinque giorni.