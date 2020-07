Via Fabrizi, strappano il borsello a un uomo: inseguiti dall’amico e fermati dalla polizia

I responsabili del furto, due romeni di 44 e 35 anni, sono stati arrestati per rapina in concorso

Domenica scorsa, poco prima dell’una di notte, due persone stavano salendo in auto per fare rientro a casa dopo una serata a casa di amici in via Fabrizi. Mentre uno dei due apriva la portiera, è stato aggredito da due persone che lo hanno spinto all’interno dell’abitacolo e gli hanno strappato il borsello a tracolla.

L’amico è riuscito a raggiungere i due rapinatori i quali prima lo hanno aggrediscono e poi lo hanno minacciato. Nonostante ciò, l’uomo è riuscito a recuperare il borsello, ha chiamato la polizia e ha seguito i malviventi, indicando la loro direzione di fuga.

Gli agenti della Squadra Volante, intervenuti prontamente, hanno intercettano i due, cittadini romeni di 44 e 35 anni, dopo averli visti entrare in un palazzo di corso Monte Grappa, e hanno arrestato entrambi per rapina in concorso.