Via Ghemme, per sottrarsi al controllo accusa i poliziotti di razzismo: arrestato

Il 23enne è stato anche denunciato per ricettazione: aveva in tasca una collanina in oro di 43 centimetri

La scorsa settimana un cittadino gabonese di 23 anni si è volontariamente sottratto al controllo di una pattuglia della Polizia di Stato in via Michele Lessona. Il giovane era nei pressi di un bar e mentre inizialmente aveva simulato di avvicinarsi alla pattuglia per fornire i documenti, è poi scappato a piedi in direzione del Parco della Pellerina.

Gli agenti lo hanno, però, rintracciato poco dopo in via Ghemme unitamente ad altri connazionali, già noti agli operatori per precedenti specifici per l’attività di spaccio. Compreso che questa volta non avrebbe potuto sottrarsi ai controlli, il 23enne ha attraversato più volte la strada mettendo in pericolo la propria e altrui incolumità, accusando i poliziotti di averlo preso di mira in quanto razzisti, nel tentativo di farli desistere e allontanarsi.

Superata una iniziale e aggressiva resistenza, gli agenti hanno proceduto finalmente al controllo, riscontrando che il giovane, irregolare sul territorio nazionale, aveva in tasca una collanina in oro di ben 43 centimetri di lunghezza, con gli estremi danneggiati e in merito alla quale non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni; inoltre, il 23enne è risultato colpito dalla misura del divieto di dimora nel Comune di Torino e dall’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale.

Per lui si sono aperte le porte del carcere per la resistenza effettuata nei confronti dei poliziotti; è stato, altresì, denunciato per ricettazione.