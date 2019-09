Via libera dalla prefettura di Genova: Samp-Toro si gioca oggi alle 15

Nessun rinvio, la sfida di campionato tra Sampdoria e Torino si giocherà come da calendario alle 15 di oggi. Lo ha deciso la riunione in prefettura a Genova, convocata alle 11 per discutere a proposito del possibile slittamento dell’incontro.

A scatenare gli allarmi l’avviso di allerta meteo arancione, dalle 9 alla mezzanotte di oggi, diffuso dal comune di Genova nella giornata di ieri. Le previsioni parlavano di possibili temporali e piogge insistenti e la zona di Marassi, da sempre, è particolarmente esposta al rischio allagamenti.

Il segnale di allerta rosso avrebbe determinato automaticamente il rinvio del match, che invece partirà come da programma alle 15. Solo un peggioramento improvviso delle condizioni potrebbe provocare la sospensione della partita, ma in quel caso la decisione spetterebbe all’arbitro.