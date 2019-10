Via libera del Comune ai monopattini: cartelli e un’ordinanza dopo le multe

Via libera ai monopattini. All’indomani delle maxi multe staccare dagli uomini della polizia municipale, i nuovi mezzi hanno ricevuto la “benedizione” ufficiale del Comune. I primi cartelli sono stati posizionata e un’ordinanza è stata pubblicata per consentirne la circolazione nelle Zone30 e lungo le piste ciclabili della città. Poca chiarezza, invece, sul fronte della sanzioni: nodo cruciale, che ha provocato una spaccatura tra il comando della polizia municipale e Palazzo Civico.

A nulla sono serviti gli appelli lanciati negli scorsi giorni dell’assessore ai Trasporti, Maria Lapietra, per chiedere maggiore tolleranza ai civich, in attesa dell’avvio ufficiale della sperimentazione. Gli interventi dei vigili sono stati implacabili e sui possessori dei monopattini sono fioccate maxi-multe che andavano dai mille ai 6mila euro. Ora che i nuovi mezzi hanno avuto l’ok dell’amministrazione, resta però da capire come si comporterà la polizia municipale.

