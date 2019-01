Via libera in Sala Rossa: approvate le scadenze per le rate della Tari

Raccolta rifiuti: quattro le "tranche" dei pagamenti per le utenze domestiche, 5 per quelle non domestiche

Quattro rate per le utenze domestiche e 5 per quelle non domestiche della Tari. La Sala Rossa ha approvato oggi la delibera con le scadenze per il pagamento rateale della raccolta rifiuti. Per le utenze non domestiche sono previste 3 rate in acconto, con scadenze 20 marzo, 19 aprile e 20 maggio o 19 aprile se si sceglie la rata unica e 2 in saldo con scadenza 15 ottobre e 15 novembre.

TUTTE LE SCADENZE

Versando il saldo in un’unica rata il termine è il 31 ottobre. Per le utenze domestiche le rate salgono a 4. Le scadenze dell’acconto sono il 30 aprile e il 31 maggio, il 15 maggio versando in un’unica rata, mentre per il saldo il 5 e il 16 dicembre, il 10 se si sceglie la rata unica.