Via libera a sci di fondo e sci alpinismo in tutto il Piemonte

La Regione precisa: "Il Dpcm non vieta pratica amatoriale che non implichi l'uso di impianti di trasporto"

La pratica amatoriale dello sci di fondo e quella dello scialpinismo che non implichino l’uso di impianti di trasporto sono consentite in tutto il territorio regionale. Lo ha precisato la Regione Piemonte, facendo riferimento al decreto dello scorso 3 dicembre.

Nel testo, infatti, si dispone la chiusura degli impianti dei comprensori sciistici intesi come impianti di trasporto, luoghi di potenziali assembramenti. Lo stesso Dpcm, invece, consente l’attività motoria e sportiva all’aria aperta, col rispetto del distanziamento minimo di due metri.

Al pari della Valle d’Aosta, dunque, anche in Piemonte si può praticare lo sci di fondo sulle scie appositamente tracciate. Non consentite, ovviamente, sciate di gruppo e non prevista alcuna riapertura di impianti. Soddisfazione per la precisazione della Regione è stata espressa dai sindaci di numerose località montane della provincia di Torino e di tutto il Piemonte.