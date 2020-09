Via Livorno, provano a portar via dal supermercato 80 confezioni di zafferano: prese

Le avevano viste aggirarsi tra le corsie del reparto spezie e prelevare numerose confezioni di zafferano. Per questa ragione, personale di un supermercato di via Livorno, insospettito, ne ha monitorato i movimenti, appurando che le due, una 22enne e una 16enne, dopo aver cambiato corsia, avevano tolto lo zafferano dal cesto della spesa e lo avevano occultato in borse personali.

Quando, però, le giovani hanno cercato di superare la barriera delle casse utilizzando l’uscita senza acquisti è diventato chiaro che l’obiettivo era trafugare i prodotti. Al loro arrivo, i poliziotti hanno trovato nelle borse delle giovani 80 confezioni di zafferano per un valore superiore ai 650 euro. La maggiorenne è stata tratta in arresto per il tentato furto, la minorenne, invece, è stata denunciata in stato di libertà per lo stesso reato.