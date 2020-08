Per via Di Nanni 5 telecamere. «Cantieri dalla fine di agosto»

Partiranno la settimana prossima, per la precisione lunedì 24 agosto, i lavori per l’installazione delle tanto attese telecamere in via Di Nanni, in borgo San Paolo. Un’area pedonale che, di pedonale, non ha mai avuto nulla perché negli anni tra la chiesa di san Bernardino e piazza Sabotino ha sempre regnato il parcheggio selvaggio una volta terminato il mercato. Invece adesso i nuovi occhi elettronici rileveranno gli ingressi irregolari. «Nel corso degli anni sono emerse tante criticità, ma abbiamo sempre pensato che il rilancio di via Di Nanni debba partire prima di tutto dal rispetto della sua pedonalizzazione che la renderà più sicura, accessibile e vivibile», ha dichiarato Francesca Troise, presidente della Circoscrizione 3. Le telecamere saranno cinque e non tre come inizialmente previsto, dato che uno dei tre pali potrà contenerne due.

