Via Nizza, lite tra extracomunitari a colpi di bottigliate: i carabinieri evitano il peggio [VIDEO]

Panico in via Nizza nella serata di ieri a causa di un acceso diverbio in strada sfociato in battaglia a colpi di bottigliate. I carabinieri, infatti, hanno impedito che la violenta lite tra due extracomunitari degenerasse in tragedia.

Gli stranieri si sono affrontati a colpi di bottiglie di vetro e solo il pronto intervento di tre gazzelle dell’Arma ha evitato il peggio, tanto che uno dei due litiganti ha riportato profonde ferite al volto e al collo e ne avrà per 25 giorni.

I due protagonisti della lite sono stati deferiti a piede libero all’Autorità giudiziaria e dovranno rispondere del reato di lesioni.