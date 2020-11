Via Nizza, porta via il registratore di cassa di un panificio: preso dagli agenti

Irruzione in piena notte: il 43enne è stato notato dagli addetti in quel momento al lavoro, che hanno allertato la polizia

Solitamente i ladri si impossessano della sola cassa, non così, invece, è capitato a un 43enne di nazionalità italiana, che dal negozio nel quale è entrato ha portato via l’intero registratore.

Nella notte di sabato, intorno alle 3.30, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Nizza per la segnalazione di un furto in atto in un panificio. Un uomo, dopo essersi introdotto all’interno sollevando la serranda, si è portato via il registratore di cassa sradicando i fili.

Personale dell’attività commerciale, a quell’ora al lavoro, ha chiamato la polizia e gli agenti, ricevute le descrizioni, hanno rintracciato il malvivente in corso Dante, angolo via Saluzzo.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha cercato di disfarsi della refurtiva lanciandola sotto un’auto in sosta. A nulla è valso il tentativo, poiché gli agenti lo hanno fermato e recuperato il registratore che è stato riconsegnato al legittimo proprietario.