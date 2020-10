Via Nizza, striscione contro la ciclabile: residenti e commercianti sul piede di guerra

Lo sfogo di Matteo Rossino, portavoce del Comitato San Salvario Bramante: "Disagi enormi per un percorso che non serve"

La scritta riprende il clamoroso sfogo del ragionier Fantozzi contro la “Corazzata Potemkin” e il cineforum organizzato proprio in concomitanza con un importantissimo confronto tra la nazionale italiana e quella inglese, ma i residenti e i commercianti della zona di via Nizza che hanno esposto lo striscione per protestare contro la nuova pista ciclabile hanno poca voglia di scherzare.

“Appoggio incondizionatamente il messaggio di questo striscione e la presa di posizione di residenti e commercianti della zona, molti infatti mi hanno contattato lamentandosi degli enormi disagi causati dalla nuova pista ciclabile di via Nizza“, dichiara Matteo Rossino, portavoce del Comitato San Salvario Bramante.

“È l’ennesima iniziativa di questa giunta fatta tanto per fare, senza alcuna cognizione di causa. Il mio non è un attacco alle piste ciclabili in sé, ma questa è davvero una delle peggiori che io abbia mai visto”, continua Rossino.

“Riducendo lo spazio delle carreggiate ha peggiorato la viabilità per le auto, impedendo spesso la sosta e creando così un grande danno economico ai negozi. Un’opera del genere andava fatta in una strada ampia e possibilmente senza creare disagi a tutte quelle persone che via Nizza la vivono ogni giorno per lavoro o perché ci abitano”.