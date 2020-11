Via Poma, lancia i soldi dalla finestra durante un controllo della polizia: denunciato

Recuperati 1665 euro in contanti e una decina di grammi di marijuana: in casa materiale utile al confezionamento della droga

Lunedì sera gli agenti della Squadra Volante si sono presentati davanti alla porta di un alloggio in via Poma, per un controllo volto ad accertare eventuale attività di detenzione di stupefacente. Al bussare degli agenti, si sono sentiti all’interno dei rumori; mentre una giovane di 28 anni apriva la porta, il compagno si è recato infatti velocemente nella camera da letto, chiudendosi la porta alle spalle.

Gli agenti lo hanno bloccato proprio mentre lui stava buttando dalla finestra, ubicata al quinto piano dello stabile, varie decine di banconote e dello stupefacente. Gli agenti recupereranno, per quanto possibile, quanto gettato: si tratta della somma di 1665 euro in contanti e di una decina di grammi di marijuana.

Non si esclude che altro stupefacente sia andato disperso nel fogliame presente nel cortile sotto casa. Materiale utile al confezionamento della sostanza è stato trovato nell’alloggio. Il giovane, un 23enne con precedenti specifici, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.