Via Rieti, ruba prodotti per 200 euro ma perde i documenti in negozio: arrestato dalla polizia

La scorsa settimana era entrato in un negozio di via Rieti e, approfittando del fatto che la commessa fosse impegnata, ha preso dagli scaffali alcuni prodotti, per oltre 200 euro, e li ha occultati in una borsa.

A questo punto l’uomo, un 50enne italiano, ha cercato di allontanarsi dal negozio ma oltrepassate le barriere, il sistema di allarme si è azionato. La commessa, a questo punto, lo ha invitato a pagare quanto prelevato ma per tutta risposta è stata spintonata.

La donna ha reagito ed è riuscita a tirar via la borsa e la tracolla indossata dal ladro, al cui interno peraltro erano custoditi i suoi documenti d’identità. L’uomo si è poi allontanato dal negozio e la commessa ha allertato la polizia.

Ricevute le descrizioni dell’uomo, gli agenti lo hanno intercettato mentre cercava di nascondersi entrando in uno stabile. I documenti di identità nella tracolla hanno poi confermato che l’autore della rapina era proprio lui, fermato dagli agenti della Squadra Volante.