Via Roma, gli spaccano le vetrine del negozio: trova un toccante messaggio di solidarietà [FOTO]

“La bellezza salverà il mondo, ma prima siamo noi a dover salvare la bellezza. Non smettiamo di fare la nostra parte”. È questa la considerazione che chiude il bigliettino di solidarietà che una giovane passante ha lasciato all’esterno di un negozio di via Roma a cui hanno spaccato le vetrine.

“Provo un immenso dispiacere per quello che è successo ieri notte: chi compie atti di questo tipo non manifesta per i lavoratori, perché in tutto questo non c’è alcun rispetto per il lavoro”, si apre il messaggio.

“Stiamo vivendo un momento molto difficile. Io sono una ragazza fortunata, la vita mi ha dato forse più di quello che avrei potuto desiderare. Proprio in forza di questa fortuna di troppo, però, sento di avere il dovere, forse più di chiunque altro, di fare la mia parte”, continua l’autrice.

“Purtroppo sono giovane e non ho i mezzi per fornire un aiuto più concreto di questo breve messaggio – spiega la giovane – ma so che spesso sono proprio i piccoli gesti a fare la differenza: questo è il mio piccolo gesto, vorrei sinceramente poter fare di più”.

“Non mi sento nella posizione di assicurare che tutto andrà bene, né di dire che le cose miglioreranno perché io stessa provo un senso di profonda incertenza – prosegue la giovane autrice del messaggio – Voglio, però, condividere un po’ di bellezza: il mio è un gesto piccolo, forse insignificante, solo qualche parola…ma anche tanta speranza”.

“Non smettiamo di condividere speranza e creare bellezza: nella nostra quotidianità, a casa e al lavoro, con chi conosciamo e con gli sconosciuti. Vi prego. La bellezza salverà il mondo, ma prima siamo noi a dover salvare la bellezza. Non smettiamo di fare la nostra parte. Con il cuore in mano Le auguro ogni bene”.