Via Roma ostaggio dei barboni: spunta anche uno stendibiancheria [FOTO]

Il salotto buono di Torino trasformato in bivacco per homeless: residenti sempre più esasperati

Nonostante le denunce dei residenti e i reportage pubblicati in più circostanze su CronacaQui, barboni e homeless rimangono padroni incontrastati delle strade del centro di Torino.

Come documentano le immagini, è spuntato anche uno stendibiancheria sotto i portici di via Roma, a testimoniare come quello che una volta era il salotto buono di Torino sia diventato ormai il salotto della casa – senza muri perimetrali – dei clochard.

Un bivacco ininterrotto e un degrado senza fine. Quando le autorità prenderanno provvedimenti e troveranno finalmente una sistemazione opportuna per i barboni, che possa restituire decoro a questo angolo un tempo elegante del centro cittadino?