Via Sant’Anselmo, aggredito per aver negato una sigaretta: arrestati due senza fissa dimora

Preso a calci e pugni, poi rapinato: gli assalitori, entrambi iraniani, sono stati rintracciati in corso Marconi

Martedì mattina due amici passeggiavano in via Sant’Anselmo quando uno dei due ha sentito fischiare dal marciapiede opposto. Nel voltarsi per appurare se il richiamo fosse indirizzato a lui, l’uomo ha notato due soggetti mimare con la mano il gesto di fumare, facendo intendere di voler chiedere una sigaretta. Si trattava di due cittadini iraniani, senza fissa dimora, di 47 e 41 anni.

Al diniego dell’uomo, uno dei due lo ha raggiunto rapidamente alle spalle e ha iniziato a frugare nelle sue tasche. Nel tentativo di eludere il contatto, la vittima ha indietreggiato ma è stato raggiunto con un calcio alla gamba sinistra e poi immobilizzato con le mani intorno al collo. Nel frattempo si avvicina il secondo individuo che lo ha colpito con una serie di pugni alla schiena.

Dopo aver nuovamente rovistato nelle tasche alla ricerca questa volta del portafoglio, si sono allontanati. Gli agenti della Polizia di Stato, allertati precedentemente dall’amico della vittima, hanno rintracciato i due iraniani in corso Marconi, nascosti tra le auto parcheggiate. Entrambi irregolari sul territorio nazionale, in quanto destinatari di un decreto di espulsione emesso a luglio dello scorso anno, sono stati arrestati per rapina e lesioni. La vittima è stata giudicata guaribile con una prognosi di 30 giorni.