Via Scarlatti, ladro di biciclette arrestato dalla polizia: era sottoposto a obbligo di firma

Un cittadino marocchino di 36 anni, condannato il 9 novembre scorso alla reclusione in carcere per l’espiazione di una pena di otto mesi a seguito della commissione di un furto con destrezza lo scorso mese di giugno, e sottoposto, in sostituzione della pena detentiva, alla misura dell’obbligo di firma, è stato sorpreso appena sette giorni dopo all’interno di un cortile di via Scarlatti, intento a forzare il lucchetto di una bicicletta, avvalendosi di arnesi atti allo scasso.

Nel contesto, lo stesso 36enne si è reso protagonista di una violenta reazione nei confronti dei poliziotti della Squadra Volante intervenuti per arrestarlo. L’episodio è accaduto a pochi giorni dalla sostituzione della misura detentiva con quella meno afflittiva dell’obbligo di firma. Il Tribunale Ordinario di Torino ha quindi ritenuto di applicare nei confronti dell’uomo la misura cautelare della custodia in carcere. La misura è stata eseguita il 26 novembre dagli agenti del Commissariato Dora Vanchiglia.