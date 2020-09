Via Sospello, lo aspetta sotto casa per aggredirlo: “È uno stalker”. Fermato dagli agenti

Ha aspettato il suo rivale sotto casa, armato di manganello, spray al peperoncino e frusta costruita coi cavi elettrici. Voleva punirlo per questioni di droga e di debiti, ma è stato fermato dagli agenti delle Volanti per la strada, in via Sospello, e subito ammanettato.

Il fermato è un 48enne italiano che fa l’impiegato amministrativo in una scuola. Alla polizia, che ha sequestrato le armi compreso un bastone, il fermato ha detto: “Non ne potevo più di quell’uomo, continuava a chiedermi denaro per debiti di droga che si era inventato. Molestava me e mio padre, citofonando a tutte le ore. Era uno stalker e non ce la facevo più’’.

Aggressore e vittima si erano conosciuti durante il lockdown, quando l’aggressore, chiuso in casa, non dovendo andare a scuola a lavorare, aveva ripreso a sniffare cocaina. La droga gli veniva consegnata da un suo vecchio amico (la vittima dell’agguato), con cui spesso si drogava.

Quando il lockdown è finito, l’impiegato si è ripulito e ha smesso di drogarsi, ricominciando a lavorare. Da allora il suo amico tossicodipendente avrebbe iniziato a perseguitarlo. La versione è smentita dalla vittima, che dice: “Non ero affatto uno stalker, lui mi doveva dei soldi perché glieli avevo anticipato io per comprare la droga”

Ieri sera l’aggressore è sceso per strada urlando: “Oggi lo uccido, oggi è il giorno che lo mando al creatore”. Le Volanti hanno evitato che accadesse il peggio.