Via Sospello, nella “banlieue” delle popolari: «Noi sappiamo chi ha aggredito i due cinesi»

«I cinesi? Noi lo sappiamo chi li ha aggrediti. Sono stati i bulletti che girano in questi cortili. Una quindicina di ragazzini intorno ai 18 anni, sono soprattutto italiani ma ci sono anche romeni e egiziani.

Passano il tempo a bere, fumare e a fare danni e dispetti. In passato si sono picchiati varie volte tra di loro ma è la prima volta che aggrediscono altre persone». Nelle case popolari di via Sospello, teatro in 48 ore dell’aggressione ai danni dei due cinesi accusati di portare a Torino il coronavirus e di una maxi rissa, ci sono pochi dubbi: i colpevoli sono da cercare tra questi palazzi anni ‘30 che ospitano 600 famiglie e che mostrano tutti i loro 90 anni. «Guarda caso – spiegano i residenti – da quella notte, i bulletti sono tutti spariti. In giro non si vedono più».

