Via Stradella chiusa 10 giorni. «E nessuno ci ha informato»

Esplode la rabbia in via Stradella per la chiusura della strada per una settimana, dieci giorni circa. Ieri mattina i commercianti del quartiere Madonna di Campagna si sono svegliati con una cattiva sorpresa: l’apertura di un nuovo cantiere Italgas tra largo Grosseto e le vie Sospello e Lucento. Ulteriore operazione nell’ambito dell’ampio progetto di riqualificazione della Torino-Ceres. Ma nessuno ne era al corrente e questo è bastato a creare la polemica. «Ci hanno di nuovo isolato. E nessuno di noi sapeva niente» protestano i negozianti. Gli esercizi della via giurano di non essere stati informati dall’amministrazione della chiusura. I lavori riguarderanno i sottoservizi e se tutto va bene termineranno a inizio febbraio.

«Una settimana di chiusura per via Stradella – lamenta Vito Gioia, presidente di Federvie – è un grave danno. Per di più senza avvisare commercianti e artigiani di quel tratto. Ora la via è isolata, saltata completamente da chi arriva da Borgaro o da chi arriva dalle Vallette». Di fatto gli automobilisti che entrano in largo Grosseto sono obbligati a proseguire dritto, senza la possibilità di accedere in via Stradella.

«Non è nemmeno la prima volta – continua Gioia -. È già successo in precedenza, bisogna avere rispetto per chi lavora ed è da anni gravemente danneggiato dal cantiere. L’atteggiamento utilizzato non ci sta davvero bene». I commercianti, già provati dalla crisi, temono un ulteriore contraccolpo per le loro attività. «Di questi tempi anche una settimana può fare la differenza per le nostre casse».

Tutto intorno, intanto, proseguono gli altri cantieri del nuovo collegamento ferroviario. Per lavori in corso Potenza, che comportano il restringimento della carreggiata laterale tra via Lucento e via Terni e la parzializzazione della carreggiata centrale tra via Terni e via Foligno, è stato istituito in via Terni il senso unico di marcia in direzione corso Potenza. Mentre il viale centrale di corso Grosseto resterà chiuso per lavori tra corso Potenza e l’intersezione con il raccordo Torino-Caselle. Rimangono completamente percorribili i controviali.