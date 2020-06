Via Tripoli, droga nascosta sotto la cuffia del freno a mano: arrestato 24enne

Sabato sera, introno alle 22, gli agenti di polizia del Commissariato San Secondo hanno fermato per un controllo in via Tripoli un uomo a bordo di una Lancia Ypsilon. Alla guida c’era un cittadino albanese di 24 anni, che da subito si è mostrato nervoso.

Durante il controllo, i poliziotti hanno notato che la cuffia del freno di stazionamento era fuori posto. Dopo aver controllato, gli agenti hanno rinvenuto un paio di dosi di cocaina. Il 24enne è stato anche trovato in possesso di 470 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione domiciliare a casa del giovane, a Moncalieri, i poliziotti troveranno poi altri 26 grammi di cocaina, motivo per cui il 24enne verrà arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.