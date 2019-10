«Via tutti i parcheggi nel 2020»: piazza Carducci diventa Smart

La riqualificazione di piazza Carducci partirà ufficialmente nella primavera del prossimo anno. Le due esedre, sul lato ospedali, sono ormai destinate a rinascere. Via quaranta parcheggi (tutti quelli esistenti per intenderci) e spazio al verde e a quella pedonalizzazione tanto attesa dal quartiere Nizza Millefonti. La definitiva consacrazione è arrivata ieri pomeriggio, al termine della commissione comunale convocata in piazza Carducci che ha visto anche la partecipazione della Circoscrizione 8 e di molti cittadini, incuriositi e poco preoccupati. Una cinquantina di persone ha ascoltato l’esamina dell’architetto, che ha spiegato passo per passo tutte le novità in arrivo.

CANTIERI AL VIA

Palazzo Civico, da tempo, ha già dato il suo benestare al progetto che cambierà la piazza che taglia in due via Nizza. Il cantiere entrerà nel vivo tra qualche mese, la prossima primavera per intenderci. Le due esedre verranno ridisegnate, senza le auto in superficie ma con più alberate. In grado di dare un po’ di sollievo nelle giornate di forte caldo. «Per i residenti – ha spiegato il vicepresidente della Otto, Massimiliano Miano – si sta studiando un abbonamento Gtt calmierato con possibilità di lasciare l’auto nel vicino parcheggio in struttura. Siamo convinti che verrà eseguito un buon lavoro, che soddisferà tutte le parti».

La piazza, secondo la Circoscrizione 8, potrebbe anche ospitare una piccola area mercatale che avrà il compito di muoversi in sincronia con le attività commerciali della zona. L’obiettivo sarà quello di raggiungere una mobilità sostenibile e finalmente Smart.

LA PIAZZA SMART

In aggiunta la piazza, nelle intenzioni del Comune, diventerà fortemente Smart. Al posto dei parcheggi per le auto ecco gli stalli per la mobilità alternativa. Dal bike sharing alle auto elettriche passando per Car 2 Go, Enjoy, biciclette e monopattini elettrici. La piazza potrebbe diventare il primo parcheggio d’interscambio della città destinato alla mobilità dei mezzi alternativi, rispetto all’uso dell’auto privata. Anche la pista ciclabile avrà il suo spazio. Sì perché il tracciato che attualmente copre l’asse tra Porta Nuova, via Nizza e piazza Carducci continuerà il suo viaggio verso la zona Lingotto. Tagliando Carducci. Un progetto che, tutto sommato, piace anche ai residenti.

Alcuni preoccupati per la presenza dei clochard. «Sono pochi ma occupano le panchine, bisogna fare qualcosa». Ma in generale i commenti sono sembrati più positivi che negativi. «Fate un bel lavoro. Mi raccomando». Con la speranza che l’assenza dei parcheggi, visto quanto già accaduto con la ciclabile di via Nizza, non si trasformi in un problema.