Via Zanella, rovina a terra con la moto dopo aver rubato due borselli da un’auto: arrestato

Ha infranto il vetro di una vettura parcheggiata in via Zanella, portando via dall’interno due borselli. L’antifurto, però, è scattato e ha allarmato il proprietario dell’auto, che è corso per verificare cosa stesse accadendo. È successo intorno alle 12 di domenica scorsa e l’autore del furto ha tentato la fuga a bordo di una motocicletta con targa posticcia in cartone.

Il proprietario dell’automobile, però, lo ha rincorso e il fuggitivo è rovinato a terra poco dopo, proprio quando stavano sopraggiungendo gli agenti di polizia che lo hanno fermato e bloccato. L’uomo, un cittadino italiano di 38 anni, viaggiava su un mezzo sprovvisto di assicurazione e carta di circolazione.

Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un paio di guanti da lavoro sporchi di sangue e di un cacciavite, presumibilmente utilizzati per infrangere il vetro del veicolo, che sono stati sequestrati. Rinvenuto, inoltre, un cartoncino bianco con riportato un numero di targa fittizia, precedentemente sovrapposto alla targa originale.

L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato per furto e sanzionato per il mancato possesso dei documenti di circolazione e per non aver ottemperato all’obbligo dell’assicurazione.