VIABILITÀ E POLEMICHE. Torino, da oggi scatta il limite dei 30 all’ora in tutta la Ztl

Liberi tutti: l’era dei monopattini può avere inizio. Dopo settimane di polemiche, le maxi multe e le dimissioni del comandante dei vigili, la sperimentazione può finalmente partire. Per l’occasione, anche la Ztl centrale si trasforma in Zona 30, a misura di monopattino.

I cartelli sono stati posizionati, l’ordinanza c’è e così i nuovi mezzi possono scendere in strada senza più remore. A patto che rispettino le regole. Monopattini elettrici e segway potranno viaggiare unicamente lungo le piste ciclabili e nelle Zone 30 della città.

«No nelle aree pedonali, no sui marciapiedi e non voglio vedere monopattini sotto i portici – ammonisce l’assessore alla Viabilità e ai Trasporti Maria Lapietra -. Rispettate le regole perché se ci saranno troppi incidenti, la sperimentazione potrebbe anche venire chiusa dal ministero».

Come a dire, dopo tanto caos ora la parola d’ordine è “chiarezza”. «Tutti i mezzi devono essere dotati di marcatura Ce, regolatore di velocità e non potranno superare i 20 chilometri orari – ha spiegato ancora Lapietra -. Sono inoltre indispensabili campanelli, luci anteriori e led posteriori». I monopattini potranno essere guidati liberamente dai maggiorenni, mentre i ragazzi tra i 14 e i 18 anni dovranno essere muniti di patentino. Indispensabile, inoltre, l’uso del giubbotto catarifrangente, da indossare un’ora prima del tramonto e fino a un’ora dopo il sorgere del sole. Il casco non è obbligatorio, «ma caldamente consigliato», aggiunge Lapietra.

Così come l’assicurazione. Non sarà inoltre necessaria alcuna immatricolazione, come si era ipotizzato in un primo momento. Vietato anche viaggiare in due sullo stesso mezzo. Non sono stati ammessi alla sperimentazioni i monowheel e i gli hoverboard, entrambi mezzi che sfruttano un sistema di autobilanciamento, generalmente consentiti entro le aree pedonali. Banditi, infine, anche i monopattini muniti di sellino. Fissate le regole, veniamo ora alle multe.

Premesso che «qualsiasi infrazione del codice della strada verrà punita, in qualsiasi area della città», i monopattini verranno sanzionati come velocipedi nelle zone dove sono ammessi. «Al di fuori di piste ciclabili e Zone 30 non possono circolare. C’è ancora confusione, non andateci» taglia corto Lapietra, accennando al fatto che i nuovi mezzi non sono ancora stati catalogati in maniera univoca dal ministero dei Trasporti.

Le multe saranno le stesse valide per le biciclette (non per i motorini) all’interno dell’area di sperimentazione. Chi verrà “pizzicato” fuori dalle zone consentite riceverà sanzioni in base all’infrazione commessa, oltre a dover rispondere della violazione dell’articolo 7 del codice della strada. Chi non possiede un monopattino elettrico non dovrà aspettare a lungo prima di poterne provare uno. Per la fine del mese, infatti, dovrebbero arrivare in città le prime ditte che propongono i nuovi mezzi in sharing. Sette, secondo le prime stime, e anche loro dovranno rispettare le medesime regole e sanzioni dei privati.