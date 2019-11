Viadotto A6 crollato, mesi per ricostruirlo. Il Piemonte è isolato

Una regione isolata, eccezion fatta per il collegamento per Milano. Passata la grande paura per un’ondata di maltempo che ha riportato alla memoria di tutti le devastazioni del ‘94, il Piemonte si è risvegliato con tre autostrade rese impraticabili da frane e cedimenti strutturali. E con l’impossibilità di raggiungere la Liguria, visto il crollo del viadotto della A6 a un chilometro del casello di Savona e la chiusura di un tratto della statale 28 del Colle di Nava, tra Ceva e Nucetto, per la caduta di alcuni massi sulla carreggiata. E per raggiungere la Riviera dei Fiori, meta privilegiata del turismo torinese, non si è potuto contare sul Tenda, per ore chiuso al traffico per un problema alla linea elettrica.

