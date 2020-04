Per il viadotto di corso Marche via ai lavori il prossimo giugno

La prima ipotesi è quella di veder partire i lavori a giugno, emergenza coronavirus permettendo. Ci sono infatti i fondi per riqualificare tre ponti della nostra città: il Diga di lungo Stura Lazio, il cavalcaferrovia di corso Bramante e il viadotto di corso Marche e Sacco e Vanzetti. Proprio quest’ultimo è quello che interessa maggiormente due Comuni: Torino e Collegno. Vuoi per gli incendi che ne hanno danneggiato la struttura, vuoi per le polemiche che ne sono seguite negli ultimi due anni. Il primo incendio il 23 dicembre del 2017, quando le fiamme partite da un cumulo di rifiuti causarono la chiusura della struttura per diverse settimane. L’ultimo è di qualche mese fa, appiccato per errore da alcuni clochard che sotto quel ponte risiedevano. A tal proposito l’amministrazione collegnese ha provveduto alla costruzione di un muro di cemento. «Per impedire gli accessi agli estranei – ha spiegato Gianluca Treccarichi, assessore alla Viabilità di Collegno -, sono stati spesi 80mila euro. Ora l’area è in sicurezza». Da Palazzo Civico, invece, è arrivato un possibile via libera alla fase dei cantieri.

