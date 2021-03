Viadotto di corso Sacco e Vanzetti: lunedì lo spostamento dell’area di cantiere

Lunedì prossimo (8 marzo), a partire dalle ore 9.00, è in programma, a Torino, lo spostamento dell’area di cantiere dalla semicarreggiata est alla semicarreggiata ovest del viadotto di corso Sacco e Vanzetti.

RISCHIO CODE E RALLENTAMENTI

Al termine dell’operazione, che potrebbe causare code e rallentamenti alla circolazione, la carreggiata est tornerà ad essere percorribile dai veicoli.

SI CIRCOLA SU UNA SOLA CORSIA

La viabilità sarà sempre organizzata su di una corsia per senso di marcia per l’intera lunghezza del viadotto e rimarranno invariati i blocchi con new jersey in cls ai quattro accessi.

LAVORI PER DANNI RISALENTI AL 2018

Lo spostamento è conseguente al completamento degli interventi di riparazione dei danni subiti dalla pila e dall’impalcato est nell’incendio del dicembre 2018 e consentirà di eseguire gli stessi interventi di riparazione sulla pila e sull’impalcato ovest.