Il viadotto sulla Dora è pericolante. Carabinieri in municipio e da Ativa

Carabinieri in municipio e nella sede dell’Ativa. I militari hanno acquisito la documentazione relativa al ponte sulla Dora che collega la Torino-Aosta con la statale 26. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ivrea, intenzionata a verificare che siano stati compiuti tutti i passaggi previsti dalla legge per verificare e garantire la sicurezza del ponte, da mercoledì vietato ai Tir di peso superiore alle 3.5 tonnellate. «Al momento non ci sono ipotesi di reato» spiega il procuratore capo, Giuseppe Ferrando, precisando poi che «non tocca a noi stabilire se il ponte è pericolante, non abbiamo intenzione di mandare tecnici sul posto per verificarlo. Noi dobbiamo esaminare tutte le relazioni tecniche degli enti preposti, per accertare che queste verifiche siano state fatte da chi di competenza e che risultati hanno dato». Per questo nei prossimi giorni la Procura chiederà di acquisire anche le documentazioni in mano alla prefettura.

La situazione del ponte però appare, anche a occhio nudo, perlomeno “complicata”. Tanto che, come detto, da mercoledì il sindaco di Quincinetto, Angelo Canale Clapetto, con un’ordinanza, ha vietato il transito ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate e ha stabilito per tutti gli altri un limite massimo di velocità a 30 chilometri orari. La decisione è arrivata dopo le sollecitazioni giunte in Comune a inizio settimana da Ativa, la società che gestisce quel tratto dell’autostrada Torino-Aosta, in merito alla stabilità del ponte. Il ponte fino a martedì era vietato ai mezzi sopra le 19 tonnellate ma il veloce peggioramento delle condizioni dei piloni che sostengono la struttura ha costretto a misure di sicurezza più restrittive, che potrebbero anche non essere sufficienti: se la situazione dovesse ancora peggiorare, infatti, non è da escludere la chiusura totale del ponte al traffico.