Viaggi, cultura e cibo migliorano i consumi: «La crisi è alle spalle»

Non solo beni primari o voluttuari, lo scorso anno nella sporta dei torinesi è entrato anche un po’ di «ottimismo». Almeno, questo dicono le rilevazioni della Camera di Commercio che ha confermato, anche quest’anno, una crescita dei consumi di circa il 3% sull’anno passato, segnalando anche un incremento della spesa in settori che in passato avevano mostrato più sofferenza come vacanze, pasti fuori casa, cultura e tempo libero. Consumi che sarebbero tornati «a livelli precedenti la crisi» per il presidente Vincenzo Ilotte, con una spesa mensile media calcolata in 2.535 euro, il 3,2% in più dell’anno precedente, nonché il secondo valore più alto degli ultimi dieci anni: l’aumento è infatti del 3% per le spese alimentari, che rappresentano il 15,4%, con la carne arrivata al 21,8%. In questo caso la spesa mensile media è stata di 391 euro (+12 euro rispetto al 2016). Sulle spese non alimentari, che rappresentano l’84,6% del totale e una spesa mensile media di 2.144 euro, l’incremento è stato del 3,3% con le spese per l’abitazione a far da traino, anche se in questo caso tutte le voci sarebbero rimaste mediamente stabili rispetto all’anno precedente, tranne per ciò che riguarda le bollette per energia elettrica e acqua, per cui si registra un incremento rispettivamente di 7 euro e di 4 euro mensili. Ma quanto resta alla fine del mese?

