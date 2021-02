Viaggiava in treno ma era ricercato: 29enne arrestato nel Torinese

Un ventinovenne tunisino, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato dagli agenti del Nucleo Scorte della polizia ferroviaria di Torino in quanto destinatario di un ordine di carcerazione per furto aggravato.

L’uomo è stato controllato a bordo treno durante un servizio di vigilanza nei pressi della stazione di Carmagnola. Accompagnato dagli agenti negli uffici di polizia di Torino, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel mese di gennaio dal tribunale di Firenze in sostituzione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.