Viaggiavano in taxi con 50 chili di hashish “nascosti” in valigia: arrestati tre corrieri della droga [FOTO E VIDEO]

Avevano scelto di viaggiare in taxi per trasportare la droga, convinti, così, di poterla fare franca “aggirando” i controlli delle forze dell’ordine. Ma i carabinieri del comando provinciale di Torino li hanno intercettati e per tre corrieri della “roba”, scoperti praticamente con le mani nel sacco, non c’è stato più nulla da fare. È successo la scorsa notte, intorno alle 23:30, in pieno centro a Torino.

TRASPORTAVANO UN TROLLEY PIENO DI DROGA

Qui infatti, nel cuore della movida cittadina, una pattuglia dell’Arma, impegnata in un controllo, si è insospettita vedendo trascinare a fatica un trolley, stranamente pesante, da una giovane coppia appena scesa da un taxi. I carabinieri allora si sono fermati ad osservare i due ed hanno notato che si avvicinavano all’ingresso di un noto residence della zona dove, ad attenderli, c’era un terzo complice, sceso a dare una mano.

NEL BAGAGLIO CHILI DI HASHISH

A quel punto, con l’ausilio di una seconda gazzella del nucleo Radiomobile, i carabinieri hanno deciso di vederci meglio ed hanno fermato i tre sospetti chiedendo loro di aprire il bagaglio. Sorpresa: dentro c’erano ben 50 chili di hashish, suddivisi in panetti da 500 grammi ciascuno già pronti per lo spaccio.

IL TERZETTO DI SPACCIATORI FINISCE IN MANETTE

Il terzetto di spacciatori, una donna e due uomini, sono stati portati in caserma e arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Nella camera d’albergo di uno dei tre sono stati rinvenuti e sequestrati 3mila euro in contanti. La droga, circa cinquantamila dosi, destinate ad essere venduta nel capoluogo piemontese e nell’hinterland, avrebbe potuto fruttare al dettaglio, secondo alcune stime, fino a quattrocentomila euro.