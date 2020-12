Viaggio nella crisi Toro. Dal mercato al modulo. Quanti errori commessi

Il direttore tecnico Vagnati richiama la squadra a un esame di coscienza. «Dobbiamo farcelo, e anche subito, perché qui il tempo passa – ha dichiarato durante le premiazioni del Golden Boy – ma abbiamo ancora la possibilità di cambiare inerzia alla stagione: dobbiamo avere giocatori professionali al 100 per cento». Ma la crisi del Toro è profonda, non un qualcosa scoppiato per caso e recentemente. E le spiegazioni vanno cercate più indietro nel tempo, ancor prima della gestione Giampaolo. Perché le sette sconfitte su undici giornate non hanno fatto altro che allungare la striscia negativa: sono tre vittorie nelle ultime 20, sono 19 sconfitte in 32 gare nel 2020. All’orizzonte ci sono la trasferta di Roma, il Bologna di Mihajlovic e l’ultimo viaggio a Napoli il prossimo 23 dicembre, le tre tappe che in qualche modo decideranno il futuro dell’allenatore.

