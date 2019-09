«In viaggio come sui carri bestiame»: inchiesta in Procura sui treni del mare

”Lunedì 8 agosto, treno delle 8,25 Torino-Ventimiglia in partenza da Porta Nuova: alcune persone nel corridoio alla ricerca di una poltrona libera, ma è tutto inutile, dovranno affrontare il viaggio in piedi perché i posti sono già stati tutti occupati da chi è salito prima sul treno delle vacanze estive. Altri viaggiatori salgono alla stazione del Lingotto dove il caos raggiunge il suo apice: ci sono già una ventina di persone in piedi in ogni carrozza”. Iniziava così, con il racconto di una partenza da incubo, un reportage di CronacaQui sui treni del mare. Era l’11 agosto del 2016. E in tre anni, a quanto pare, nulla è cambiato. Così, a forza di denunce sui quotidiani, la Procura ha deciso di accendere un faro e capire se la sicurezza, per i passeggeri che affrontino un viaggio in condizioni simili, sia garantita.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++