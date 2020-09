In viaggio da Torino a Venezia. «Sul Po con la canoa Vikinga»

Sono partiti domenica alla volta di Venezia, per la terza volta in altrettanti anni. I protagonisti sono due torinesi, Ivan Mascagni, 60 anni, giornalista documentarista e Valter Zanino, 65 anni, pensionato, entrambi soci degli Amici del Fiume, che hanno deciso, ancora una volta, di coronare la loro amicizia con un viaggio unico in grado di donare emozioni che pochi, in vita, provano. Questa volta, però, la partenza è stata da Piacenza (e non dalla solita Casale come nelle prime due occasioni) a bordo della canoa targata Torino Cronaca e ribattezzata “Vikinga”.

Lungo il Po

I due canoisti stanno percorrendo il Po, per un viaggio lungo circa quattrocento chilometri. Un percorso, il loro, voluto per riscoprire uno dei fiumi più belli d’Italia. La metà di ieri è stata Casal Maggiore e non Torricella. Con pit-stop al circolo canottieri Amici del Po, dopo l’attraversamento della conca Serafini e 60 chilometri di percorrenza. Già fissata anche la data di arrivo a Venezia: il 10 settembre. Due giorno prima del compleanno di Ivan, che i due festeggeranno proprio in una delle città più belle del nostro Paese. «Vorremmo essere d’esempio. Il Po, ma non solo, è tra i tanti corsi d’acqua lasciati a se stessi, basti pensare quanto sia inquinato e trascurato dal punto di vista delle manutenzioni» raccontano i due.

Viaggio a tappe

Il viaggio proseguirà attraverso numerose tappe, per ammirare la natura e panorami che troppo spesso passano in secondo piano. Valter e Ivan hanno organizzato tutto nei minimi particolari anche perché attraversare un fiume in solitaria – i due sono soli senza alcun tipo di supporto – richiede non poca organizzazione. E quando arriva la sera, ecco che tornano utili i sacchi a pelo per dormire e poi ripartire carichi al mattino seguente.