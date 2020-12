Vialattea, apertura dimezzata: via al rimborso degli skipass

L’annuncio più temuto è arrivato proprio nel giorno in cui le montagne sono state ricoperte dalla prima spessa coltre di neve: la Vialattea aprirà solo gli impianti del Sestriere e di Sauze d’Oulx.

Almeno per ora. L’ufficialità di una decisione che era nell’aria ormai da giorni è arrivata da una lettera che la società ha inviato ai propri clienti che nelle scorse settimane avevano preacquistato i biglietti plurigiornalieri per il comprensorio olimpico. Una missiva con la quale si offre la possibilità di un rimborso in quanto gli impianti «potrebbero aprire il 7 gennaio» e dato che «non avendo potuto pianificare l’inizio della stagione» l’unica possibilità è «entrare in esercizio con un numero ridotto di impianti, circa 5 o 6 a Sestriere nei giorni feriali e circa 13 attorno al nodo di Fraiteve nei festivi».

