Vialattea, l’allarme dei sindaci. «Se non riaprono siamo morti»

«Se non riaprono siamo morti». Poche parole per riassumere paure e incertezze dopo che Vialattea ha anticipato la decisione che per ora buona parte del comprensorio non riaprirà neanche a gennaio. Per le località sciistiche si prospetta un lungo inverno o, per meglio dire, un inverno ristretto e in ritardo che a conti fatti inizierà – si spera – il 7 gennaio. Nessuno ha la sfera di cristallo, ma il “leit motiv” dei sindaci sembra essere uno solo: bisogna riaprire. A generare dubbi e incognite tra i comuni della Vialattea è l’ipotesi che molti impianti sciistici non aprano. Al momento infatti, stando a quanto riferito dalla Sestrieres spa nei giorni scorsi, l’unica apertura certa riguarda gli impianti di Sestriere. Due le ragioni di fondo: da una parte le limitazioni del governo causa pandemia, dall’altra la gara indetta dai Comuni per gli impianti di innevamento.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++